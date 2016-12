foto Ansa

19:06

- "Sta scritto nella Bibbia che c'è un tempo per parlare e un tempo per riflettere. Forse oggi, di fronte a tanta confusione, è meglio riflettere. I giovani di Atreju lo capiranno". Lo scrive il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, su Facebook spiegando la sua assenza alla tradizionale kermesse dei giovani del partito a Roma. Grande era l'attesa per l'annuncio di una sua eventuale ricandidatura come premier.