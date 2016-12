foto Ansa 18:51 - "Credo che Monti sia una persona preziosa per il nostro Paese". A dirlo è stato Pierluigi Bersani che, parlando alla Festa Socialista di Perugia, ha poi sottolineato come il premier abbia "dei larghi meriti". Per il segretario del Pd, "il punto di rigore e credibilità che Monti ha dato deve essere un punto di non ritorno". - "Credo che Monti sia una persona preziosa per il nostro Paese". A dirlo è stato Pierluigi Bersani che, parlando alla Festa Socialista di Perugia, ha poi sottolineato come il premier abbia "dei larghi meriti". Per il segretario del Pd, "il punto di rigore e credibilità che Monti ha dato deve essere un punto di non ritorno".

"Rigore punto di non ritorno"

"Quello del rigore è un punto di non ritorno, poi servono piu lavoro e più diritti", ha poi sottolineato il segretario del Pd Pierluigi. "Il campo progressista - ha sostenuto il leader del Partito democratico - si sta organizzando con delle regole precise atte a garantire la solidità di una maggioranza. Stavolta non si scherza e io non ho mai insultato nessuno".



"Legge elettorale, consegnata ipotesi scritta di compromesso"

Sulla legge elettorale Bersani ribadisce che la proposta del Pd è il doppio turno. "Una proporzionale secca sarebbe una palude", ha rimarcato aggiungendo di aver consegnato a Vizzini una ipotesi scritta di compromesso.



"Statuto del Lavoratori fatto di civilizzazione"

Quanto al lavoro, Bersani ha colto l'occasione di una platea socialista anche per parlare dello Statuto dei Lavoratori che ha definito "un fatto di civilizzazione e cittadinanza epocale in fabbrica e nei luoghi di lavoro". "Ho preferito dirlo qui perché i Socialisti hanno il diritto di mettersi la coccarda per lo Statuto dei Lavoratori".



"Un errore il referendum su art. 18"

Il segretario democratico ritiene sia un errore affrontare un tema come quello dell'art. 18 con un referendum. Anche perché "nell'anno delle elezioni si sa che non puo' essere svolto".



"Primarie con regole di certificazione"

Bersani ha toccato anche il tema delle primarie annunciando che il partito si doterà di regole di certificazione. "Ognuno si faccia le proprie primarie. Invito Pdl, Lega e Grillo a fare le loro. Noi faremo le nostre e metteremo dei meccanismi che non saranno comunque barriere", ha dichiarato.