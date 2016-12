Scontro Napolitano-Procura di Palermo Consulta verso l'ammissibilità del ricorso

foto Ansa 16:51 - Sembra che la Corte costituzionale sia orientata a dare il suo ok all'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo. In questione c'è l'intercettazione di alcune telefonate tra il Capo dello Stato e Nicola Mancino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia. La Consulta si riunirà tra meno di una settimana per prendere una decisione in merito. - Sembra che la Corte costituzionale sia orientata a dare il suo ok all'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica nei confronti della Procura di Palermo. In questione c'è l'intercettazione di alcune telefonate tra il Capo dello Stato e Nicola Mancino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia. La Consulta si riunirà tra meno di una settimana per prendere una decisione in merito.

Il conflitto riguarda l'intercettazione di alcune telefonate tra il Capo dello Stato e l'ex senatore Nicola Mancino, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta trattativa Stato-mafia, il cui telefono era sotto controllo. Secondo Giorgio Napolitano, le sue telefonate non potevano essere intercettate neppure nell'ambito di un'inchiesta che non lo riguardava. Il Presidente della Repubblica, in quanto alta carica dello Stato, gode infatti di un'immunità che può essere violata solamente con particolari procedure di autorizzazione che, in questo caso, non sarebbero state rispettate.



Indiscrezioni dell'agenzia Ansa riportano che il ricorso del Capo dello Stato, proposto tramite l'Avvocatura, conterrebbe presupposti "fondati" richiesti per l'ammissibilità del conflitto. Le intercettazioni delle telefonate del Presidente Napolitano avrebbero messo in discussione l'articolo 90 della Costituzione e alcune leggi correlate sulle prerogative del Capo dello Stato. In particolare sulla sua immunità e sulle procedure da seguire in caso di intercettazione "indiretta" di telefonate in cui compare anche il Presidente.



Nei giorni scorsi molti costituzionalisti si sono già espressi in merito dando per scontata l'ammissibilità del ricorso.