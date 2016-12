foto LaPresse Correlati Renzi: non creo divisioni

Primarie Pd, Renzi a Verona

Renzi: giochiamo d'attacco

Renzi: cambieremo l'Italia 13:56 - E' iniziato da Verona il viaggio di Matteo Renzi per la presentazione della sua candidatura alle primarie del Pd. "Se giochiamo all'attacco e non ci chiudiamo nel catenaccio il centrosinistra può correre il rischio di vincere", ha dichiarato Renzi. "Ma se si perde, ha aggiunto il sindaco di Firenze, saremo in prima fila per dare una mano a chi ha vinto". - E' iniziato da Verona il viaggio di Matteo Renzi per la presentazione della sua candidatura alle primarie del Pd. "Se giochiamo all'attacco e non ci chiudiamo nel catenaccio il centrosinistra può correre il rischio di vincere", ha dichiarato Renzi. "Ma se si perde, ha aggiunto il sindaco di Firenze, saremo in prima fila per dare una mano a chi ha vinto".

"Mi candido a guidare l'Italia"

"Annuncio ufficialmente la mia e la nostra candidatura a guidare l'Italia per i prossimi cinque anni", ha dichiarato Renzi. "Siamo partiti da qua perché Federico ha dimostrato che se giochiamo all'attacco il centrosinistra può vincere", ha spiegato riferendosi a Federico Vantini, sindaco di San Giovanni in Lupatoto (Verona), che ha vinto le elezioni.



Renzi ha poi assicurato che in caso di sconfitta alle primarie sosterrà il vincitore. "Bersani mi ha chiesto 'e dopo che si fa'?", ha ricordato il sindaco di Firenze. "Se si perde si fa quello che fanno le persone serie: non ci si inventa l'ennesima formazioncina politica di serie Z, si dà una mano a chi ha vinto - ha assicurato - perché la sconfitta fa parte del gioco e la vera sconfitta è non provarci". Dunque, ha insistito, "saremo in prima fila a dare una mano a chi ha vinto".



L'invito agli elettori del centrodestra

"Non ho paura di prendere voti di chi ha votato centrodestra, non certo nelle primarie che il centrodestra non fa, ma alle elezioni. Noi del centrosinistra le elezioni le vogliamo vincere. Voglio stanarvi dalla vostra delusione", ha aggiunto rivolgendosi idealmente "a chi in passato ha votato per Berlusconi". "Noi le elezioni le vogliamo vincere, non siamo qui solo per partecipare". Poi, citando una frase detta anche quando scese per le primarie a Firenze: "Il vero rischio e' restare in panchina, è non calciare il rigore". "Se saremo in grado di raccontare l'Italia credibile - ha aggiunto Renzi - voi sarete con noi".



Diritti gay, Civil partnership nei primi 100 giorni

Tra gli impegni presi vi sono anche la tutela dei diritti dei gay, come la Civil partnership da istituire nei primi 100 giorni di governo. Altro impegno è anche quello di passare "in 5 anni dal 126/o posto in classifica della giustizia civile, come il Gabon, ai primi 30. Uno degli altri obiettivi è "immaginare di arrivare al modello di Reggio Emilia per gli asili", da sempre considerati i più efficienti nel nostro Paese.



"Dopo 25 anni i leader sono sempre gli stessi"

"Venticinque anni fa eravamo senza telefonini, anche i loghi dei partiti erano diversi da quelli di oggi, mentre i leader no, sono gli stessi. Lo hanno fatto - ha aggiunto Renzi ironizzando - per darci un punto di riferimento". "Ci candidiamo per dire cosa immaginiamo noi per i prossimi 25 anni - ha aggiunto Renzi -. Siamo qui per raccontare che i 25 anni che ci aspettano non serviranno solo per cambiare la classe dirigente: noi non vogliamo solo cambiare la classe dirigente ma cambiare il futuro dei nostri figli".



"Futuro, Europa, merito"

"Futuro, Europa, merito": ecco le parole-chiave indicate nel suo intervento. "Noi - ha detto Renzi - possiamo candidarci senza portare la giustificazione: quando loro erano in Parlamento noi eravamo all'asilo". E poi: "Non veniamo dal pianeta delle chiacchiere, siamo sindaci e amministratori e cerchiamo di dare prospettive a questo tempo. Dobbiamo puntare il compasso e girarlo dall'altra parte, noi siamo l'altro raggio del compasso".



"Le primarie non sono una concessione"

"Mi dicono di ringraziare Bersani per la primarie. Io dico grazie a Bersani per tanti motivi: chi parla male dell'avversario fa un errore, ma chi parla male degli amici fa un errore doppio. Ma le primarie non sono una concessione, sono elemento costitutivo del Pd". "Chi negasse le primarie - ha sottolineato il sindaco - negherebbe il Pd. Renzi poi si è riferito alla similitudine dello slogan, 'Adesso!' e quello usato in passato da Franceschini: "Non ce lo ricordavamo", ha ammesso sorridendo.



"Faremo come Monti ma daremo anche speranze"

"L'esperienza del governo Monti ha restituito all'Italia l'idea di un Paese che fa e non rimanda. Se vinceremo noi continueremo a fare le cose immediatamente e non a rinviarle". Renzi ha detto che c'è "consapevolezza che Monti, però, non è riuscito ad offrire una speranza. Forse non era quello il suo obiettivo, ma non vedo l'idea del coinvolgimento e di un ideale lanciato nel futuro".