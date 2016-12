foto Ansa Correlati Allarme Confindustria: "La ripresa slitta"

Inflazione, Istat: "Salita al 3,2% annuo"

Monti: "Rifletterò sul mio futuro" 18:46 - Intervenendo a un convegno all'Università Roma Tre il premier Mario Monti ha affrontato i problemi del mercato del lavoro. "Alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori ispirate a un intento nobile di difendere i lavoratori - ha detto - hanno determinato un'insufficiente creazione di posti di lavoro". - Intervenendo a un convegno all'Università Roma Tre il premier Mario Monti ha affrontato i problemi del mercato del lavoro. "Alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori ispirate a un intento nobile di difendere i lavoratori - ha detto - hanno determinato un'insufficiente creazione di posti di lavoro".

Alle parole di Monti ha replicato Susanna Camusso: "Penso che sia la dimostrazione che questo governo non ha idea di cosa fare per lo sviluppo e la crescita". Il leader della Cgil ha dichiarato: "Pare che il governo abbia esaurito qualunque spinta propulsiva. E' la ripetizione di un film che abbiamo già visto".



Monti ha inserito la sua considerazione sullo Statuto dei lavoratori in un discorso più generale riferito alle politiche economiche del passato ed in particolare a "certe disposizioni, giustamente, tese a tutelare le parti deboli nei rapporti economici". Disposizioni che però "hanno finito, impattando nel gioco del mercato, per danneggiare le stesse parti che intendevano favorire".



A tal proposito il presidente del Consiglio ha fatto riferimento anche a "certe norme sul blocco dei fitti" che "hanno reso più difficile la disponibilità di alloggi in affitto a favore di coloro che si volevano tutelare".



"Imposti costi alti per evitare il tracollo"

Nel suo intervento, Monti ha ribadito che, "per evitare il tracollo finanziario, l'Italia ha imposto provvedimenti che stanno portando prezzi alti per cittadini e imprese". "Provvedimenti - ha aggiunto - che sono stati presi su proposta del governo con l'appoggio del Parlamento e dei gruppi che ci sostengono".



"Senza euro i prezzi sarebbero più alti"

Il premier ha quindi espresso la convinzione che "se non fossimo passati all'euro i prezzi di beni e servizi in Italia sarebbero più alti di quelli che sono". "Il passaggio all'euro - ha affermato - non è solo un cambio di moneta ma anche un cambio di metodo di governo".



"Non aspiro a entrare in area politica"

Monti ha chiarito inoltre la sua estraneità alla politica, neppure come tecnico di area. "E' più facile conquistare e mantenere prestigio a 360 gradi se si è al di fuori della politica e io non ho mai aspirato al ruolo di tecnico di area", ha dichiarato.



"Noi governo banchieri? E' caccia alle streghe"

Definire l'esecutivo "governo dei banchieri", ha poi affermato, è "una caccia alle streghe". "Chi coltiva questa suggestiva opinione - ha aggiunto il premier - non prende in considerazione che il governo ha varato provvedimenti come quelli che evitano che si possa sedere nei Consigli di amministrazione di banche e assicurazioni concorrenti. Il che rendeva spesso opaco il sistema bancario".



"Lieto se cose fatte avranno pieno sviluppo"

Il premier ha parlato anche del 'dopo-Monti'."Sono molto sereno", ha detto. "Quando ci sarà un altro governo - ha affermato - sarò lieto se le cose nelle quali abbiamo creduto possano avere pieno sviluppo con tutte le correzioni che saranno dovute". Circa le decisioni per il Paese e alle riforme che saranno prese dopo il voto, Monti è chiaro: "Saranno i futuri parlamenti e gli stessi futuri governi a metterle a punto".



Palazzo Chigi: "Nessun intento polemico"

"Non c'era nessun intento polemico legato all'attualità politica nel passaggio del presidente consiglio Mario Monti sullo statuto dei lavori". E' quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi che sottolineano come il premier abbia ripreso i contenuti di un testo scritto dallo stesso Monti il 24 aprile del 1985.





E tu da che parte stai? Sei d'accordo con il premier Monti o con Susanna Camusso? DI' LA TUA