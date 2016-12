foto LaPresse

- "Insieme a Pierluigi Bersani e al Pd possiamo costruire una coalizione e un programma. Io mi alleo, non è che mi arrendo. Non è che cedo il bagaglio di programmi, idee, valori di Sinistra Ecologia Libertà". Lo ha detto Nichi Vendola, leader di Sel, sulle alleanze in vista delle prossime elezioni. "Bersani dice prima di tutto il lavoro? Per me il lavoro significa ripristinare il principio che nessuno può essere licenziato senza giusta causa".