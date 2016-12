foto Ansa

18:40

- Il completamento del processo di riforme in Italia richiederà "anni". Lo sostiene il presidente del Consiglio, Mario Monti, in un'intervista al "Washington Post". E' "doloroso per il governo" chiedere sacrifici ai cittadini, aggiunge, così come "è doloroso per i cittadini compierli". Il premier però si dice convinto che "la gente capirà che questi sacrifici sono necessari".