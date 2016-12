foto LaPresse Correlati Crisi, Monti e Passera spronano i sindacati 18:46 - "Ovviamente sono preoccupato che nella politica italiana possa tornare tutto come prima". Lo afferma il premier Mario Monti in un'intervista rilasciata a Cernobbio al "Washington Post". Monti si dice comunque "fiducioso che questo non accadrà". "Io spero - aggiunge - che ciò non avverrà perché i politici hanno avuto il tempo di riflettere e stanno lavorando per il loro rinnovamento". - "Ovviamente sono preoccupato che nella politica italiana possa tornare tutto come prima". Lo afferma il premier Mario Monti in un'intervista rilasciata a Cernobbio al "Washington Post". Monti si dice comunque "fiducioso che questo non accadrà". "Io spero - aggiunge - che ciò non avverrà perché i politici hanno avuto il tempo di riflettere e stanno lavorando per il loro rinnovamento".

"Io spero - precisa - che i miei risultati non vadano persi perché i politici hanno avuto il tempo di riflettere e stanno lavorando per il loro rinnovamento. E anche l'Italia, come altre nazioni, sta lavorando sotto i vincoli europei che limitano il grado di politiche fantasiose che un nuovo governo o Parlamento può introdurre".



Per completare il processo di riforme avviato dal governo tecnico ci vorranno "anni", ha poi aggiunto nell'intervista. E, parlando dei sacrifici richesti agli italiani, ha sottolineato come sia "doloroso per il governo chiederli e doloroso per i cittadini accettarli. Forse, se fossimo un normale governo politico sarebbe ancora più difficile".



"No a speculazioni sul futuro"

"Per questo - sottolinea - è importante per me in quanto primo ministro e per i miei ministri distanziarci da qualsiasi speculazione sul futuro, finché ricopriamo questi incarichi... La gente capirà che questi sacrifici sono necessari e avrà la speranza che questo consentirà all'Italia di mettersi su un cammino nuovo, più solido e produttivo". Il ricorso al governo tecnico, sottolinea il premier, è un fatto "insolito" e dà la misura "di quanto grave fosse la situazione".



"Non ho ancora riflettuto del tutto su questo argomento", dice poi rispondendo a una domanda sul suo futuro e sulla possibilità che gli venga chiesto da una coalizione di partiti, dopo le prossime elezioni, di rimanere alla guida del governo . "Sono stato talmente impegnato a governare il Paese in questi difficili mesi - dice - da non aver potuto riflettere su una tale ipotesi e su quale risposta dare a una richiesta del genere. Il futuro politico sul quale sono concentrato finisce nella primavera del prossimo anno con le elezioni".



"Mai esitato nel dire sì al ruolo di premier"

Alla domanda se, alla richiesta di diventare primo ministro, abbia avuto qualche esitazione, la risposta è secca. "No", dice senza mezzi termini. E rivela anche di essere stato fin dal primo momento consapevole della difficoltà del compito che gli veniva affidato. "Sì -risponde infatti -. Mi fu chiesto di subentrare per circa 13 mesi, la cosa avrebbe implicato azioni immediate, forti, urgenti e dure per evitare l'esplosione finanziaria del'Italia e con essa l'esplosione dell'Eurozona. Fin dal primo giorno gli Stati Uniti e il presidente Obama sono stati insolitamente interessati al nostro lavoro e di grande sostegno".



"Uscita Grecia da Ue danno per tutti"

Monti parla anche del caso Grecia. "Non credo che possa uscire dall'Unione europea senza danneggiare altri Paesi", afferma. "E' nel massimo interesse di tutti - ribadisce il premier - che la Grecia sia nell'Eurozona e che, naturalmente, prosegua con il profondo processo di disciplina fiscale e riforme strutturali che ha iniziato".