foto Ansa Correlati Bancomat obbligatorio sopra 50 euro 18:05 - Slitta al 2014 l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici. E' quanto si legge nella nuova bozza del dl Sviluppo. Nell'ultima versione del testo scompare anche il limite all'utilizzo dei contanti precedentemente posto a 50 euro. Il decreto prevede poi l'abolizione del rinnovo automatico della polizza Rc auto e lo stanziamento di 150 milioni di euro per la diffusione dalla banda larga.

Rc auto, niente tacito rinnovo

Niente più rinnovo automatico della polizza Rc auto. "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - si legge nella bozza del decreto - derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato".



Incentivi per la banda larga

Per completare il "Piano Nazionale Banda Larga" il dl sviluppo stanzia 150 milioni nel 2013. E' quanto si legge nella nuova bozza nella sezione dedicata all'azzeramento del digital divide. Le risorse sono "da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale definite dal regime di aiuto".



Detrazioni anche per le start up

"Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative". E' quanto prevede la nuova bozza del dl sviluppo, che dedica ben 20 articoli al capitolo start-up. Nello stesso testo si istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per le pmi a favore della nascita di imprese innovative con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro.



Sconto fiscale alle imprese per e-commerce

Arriva uno sconto fiscale per favorire lo "sbarco" delle medie imprese nel settore dell'e-commerce. Lo prevede l'ultima bozza del decreto sviluppo. Non è ancora specificata l'entità dello sconto, la bozza fissa solo che le operazioni di cessione devono avvenire sui mercati internazionali tramite transazioni di commercio elettronico e il pagamento relativo alle operazioni deve essere avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico.



Credito di imposta per le infrastrutture

Arriva il credito di imposta per favorire la realizzazione delle infrastrutture: il limite massimo sarà pari al 50% del costo dell'investimento. La norma serve a favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali, di importo superiore ai 500 milioni, mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è acclarata la non sostenibilità del piano finanziario.