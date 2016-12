Bersani: "Io premier nel 2013? Sì, ma non solo"

foto Ansa 22:09 - "Io premier nel 2013? Sì, mi ci vedo, non mi ci vedo da solo, ma so quanta forza abbiamo nel Paese". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha risposto a Padova a Lucia Annunziata che dal palco della Festa democratica gli chiedeva se si riconoscesse in un futuro ruolo da presidente del Consiglio. "Chi è mosso dalla voglia non ha capito che la situazione richiede di essere spinti dalla responsabilità", ha aggiunto. - "Io premier nel 2013? Sì, mi ci vedo, non mi ci vedo da solo, ma so quanta forza abbiamo nel Paese". Così il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha risposto a Padova a Lucia Annunziata che dal palco della Festa democratica gli chiedeva se si riconoscesse in un futuro ruolo da presidente del Consiglio. "Chi è mosso dalla voglia non ha capito che la situazione richiede di essere spinti dalla responsabilità", ha aggiunto.

"Rispondo di sì alla domanda sul premier, ha ribadito Bersani, ma ad una sola condizione: di non essere da solo, ma di avere un rapporto con la mia gente. Perché oltre alla pancia ci sono anche la testa e il cuore".



"Se qualcuno, ha concluso Bersani, trovasse un vocabolario e una conoscenza dei problemi a partire dal punto di vista della gente comune avrebbe fatto un bel passo in avanti. Poi, si sa, miracoli non se ne fanno".