foto LaPresse

20:08

- Matteo Renzi, nella sua newsletter, ufficializza il logo e lo slogan della sua campagna elettorale per la primarie del Pd: "Adesso!", una scritta in rosso e blu su sfondo bianco. "Arriva un momento - scrive il sindaco di Firenze - in cui il coraggio deve essere più forte della comodità e la speranza deve prendere il posto della rassegnazione". "Giovedì a Verona inizierà un cammino nuovo per restituire un minimo di dignità alla politica".