- "Monti ha confessato. Per questo, non gli devono essere concesse le attenuanti generiche, ma applicate le aggravanti. Il presidente del Consiglio deve andare a casa al più presto, perché lui stesso ha affermato di aver aggravato la crisi". Così il leader dell'Italia dei Valori, Antonio Di Pietro, ribatte al premier che, parlando della crisi, ha spiegato come per uscirne siano stati necessari provvedimenti che hanno pesato sulla situazione italiana.