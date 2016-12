foto Afp Correlati Ecco cosa prevede il decreto 14:00 - Scompaiono, nella versione definitiva del decreto Balduzzi sulla riforma della Sanità, le distanze minime da scuole e ospedali per i locali al cui interno sono installate slot machine. Viene invece confermata la stretta del Governo sulla pubblicità del gioco: le disposizioni in materia avranno efficacia dal primo gennaio 2013. - Scompaiono, nella versione definitiva del decreto Balduzzi sulla riforma della Sanità, le distanze minime da scuole e ospedali per i locali al cui interno sono installate slot machine. Viene invece confermata la stretta del Governo sulla pubblicità del gioco: le disposizioni in materia avranno efficacia dal primo gennaio 2013.

Nell'ultima versione del decretone Sanità, approvato la scorsa settimana in Consiglio dei ministri, si legge: "Nelle pubblicità sui giochi con vincita in denaro sarà obbligatorio indicare il rischio di dipendenza e la possibilità di consultare le note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sul sito dei Monopoli di Stato". Il dl si è ridotto ancora da 16 a 15 articoli.



Il comma 5 dell'articolo 7 poi specifica che "formule di avvertimento del rischio di dipendenza, nonché le relative probabilità di vincita" dovranno essere indicate "anche sulle schedine e sui tagliandi di tali giochi, oltre che su slot e videolotteries, nei punti vendita di scommesse su eventi sportivi e non, e sui siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro".



Previste sanzioni salate sulla pubblicità da 100mila a 500mila euro per il committente del messaggio pubblicitario e per chi lo trasmette. L'inosservanza delle disposizioni costerà al concessionario una sanzione pari a 50mila euro. I divieti saranno effettivi dal primo gennaio 2013.



Viene inoltre rafforzato il divieto di partecipare ai giochi in denaro per i minori di 18 anni. Il titolare del punto vendita di gioco è tenuto a chiedere un documento di identità. Inoltre, i Monopoli di Stato pianificheranno almeno cinquemila controlli su base annuale, specificatamente destinati al contrasto del gioco minorile.