foto Ansa

13:02

- Sul fronte delle vertenze di lavoro la situazione è "molto delicata". Nel Paese ci sono "tanti punti caldi", come il caso Alcoa. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Annamaria Cancellieri. Tuttavia, ha aggiunto, "noi siamo attrezzati per gestire la sicurezza e giovedì faremo il punto nel Comitato per l'ordine pubblico al Viminale". Commentando gli scontri di Roma, il ministro ha detto: "Speriamo che questi fatti non si ripetano".