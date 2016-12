Regione Lazio, inchiesta sui conti del Pdl

foto Dal Web 17:29 - La gestione dei conti dell’ex capogruppo del Pdl nel consiglio regionale del Lazio, Franco Fiorito, finisce sotto le lenti della Procura e della Guardia di finanza. Sprechi, conti correnti aperti in Spagna, a Santader, Madrid, Tenerife e Barcellona. Cifre a cinque e sei zeri, frutto di una gestione "disinvolta". E già si parla di un nuovo "caso Lusi". - La gestione dei conti dell’ex capogruppo del Pdl nel consiglio regionale del Lazio, Franco Fiorito, finisce sotto le lenti della Procura e della Guardia di finanza. Sprechi, conti correnti aperti in Spagna, a Santader, Madrid, Tenerife e Barcellona. Cifre a cinque e sei zeri, frutto di una gestione "disinvolta". E già si parla di un nuovo "caso Lusi".

Fiorito nega viaggi e spese in alberghi di lusso. Minaccia querele, richieste di risarcimento milionarie a giornali e banche. "Non mi è mai capitato di pagare con soldi pubblici, in particolare del gruppo Pdl, nè viaggi nè soggiorni di lusso. Chi ha informato i giornali avrebbe dovuto mettere in evidenza che ogni operazione è stata regolarmente registrata in entrata e inserita nei bilanci approvati e conservati presso il Consiglio".



E i conti correnti? "L’unico conto che ho aperto - risponde al Messaggero - è a Tenerife dove viveva mio padre e sul quale ho versato non più di 4 mila euro". E le auto pagate 90 mila euro? "Altre falsità, lo proverò, ho noleggiato una Bmw finché la Regione non mi ha fornito un’auto di servizio senza alcun costo aggiuntivo per il gruppo".