foto LaPresse 20:22 - Ha fatto un'affermazione "politica" il pm di Palermo Antonio Ingroia invitando i cittadini a cambiare la classe dirigente. E con il collega Di Matteo avrebbe dovuto "dissociarsi" dal "plateale dissenso" espresso alla Festa del Fatto quotidiano nei confronti del Capo dello Stato. Ad affermarlo il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli. - Ha fatto un'affermazione "politica" il pm di Palermo Antonio Ingroia invitando i cittadini a cambiare la classe dirigente. E con il collega Di Matteo avrebbe dovuto "dissociarsi" dal "plateale dissenso" espresso alla Festa del Fatto quotidiano nei confronti del Capo dello Stato. Ad affermarlo il presidente dell'Anm, Rodolfo Sabelli.

"Tutti i magistrati, e soprattutto quelli che svolgono indagini delicatissime - sottolinea Sabelli - devono astenersi da comportamenti che possono offuscare la loro immagine di imparzialità, cioè da comportamenti politici". E con il suo invito a cambiare la classe dirigente del Paese, "Ingroia si è spinto a fare un'affermazione che ha oggettivamente un contenuto politico", con il rischio così di "appannare" la sua immagine di "imparzialità".



Ingroia, continua il presidente dell'Anm, ha anche sbagliato, come pure Di Matteo, a assistere in silenzio alla "manifestazione plateale di dissenso nei confronti del Capo dello Stato", che c'è stata alla festa del Fatto quotidiano. "In una situazione così un magistrato deve dissociarsi e allontanarsi", aggiunge Sabelli, che invita tutti i magistrati "a evitare sovraesposizioni" e a "non mostrarsi sensibili al consenso della piazza".



La replica di Ingroia: "Sabelli non conosce la mia intervista"

"Rivendico la mia analisi storica e sociologica del fenomeno mafioso: il collega Sabelli non conosce il contenuto della mia intervista e si è fidato di una frase estrapolata". Lo ha detto il procuratore Antonio Ingroia a proposito delle critiche a lui fatte dal presidente dell'Anm Sabelli. "Io ho fatto - continua Ingroia - un intervento, sul rapporto tra potere mafioso e politica e ho parlato di un certo modo di essere della classe dirigente che, invece di attuare una politica di annullamento, ha attuato una politica di contenimento della mafia e ho detto che per recidere i legami tra Cosa nostra e certa Classe politica occorre rinnovare la classe politica".



"La mia era una valutazione storica e sociologica - ha proseguito - che rivendico". Quanto alle critiche su Sabelli sulla mancata presa di distanza di Ingroia dal palese dissenso mostrato durante la festa del Fatto quotidiano nei confronti del Presidente della Repubblica Ingroia ha detto: "In un dibattito ognuno si assume la responsabilità personale delle proprie opinioni. Se si partecipa a un dibattito a più voci ciascuno dice quello che pensa e ne risponde".