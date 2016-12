foto LaPresse Correlati Favia a Grillo: "Che fai, mi cacci?" 21:48 - "Perché non riesci più a volare?. Ti senti rinchiuso senza vie di uscita, ma la porta del piccolo locale dove ti trovi (da quanto tempo?) non ha serrature. Se abbassi quella maniglia potrai uscire fuori, ma non lo fai". Così, con una visione rivista del testo di "Canzone per l'estate" di De Andrè, Beppe Grillo si rivolge a Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna in rotta con il leader del Movimento 5 Stelle. - "Perché non riesci più a volare?. Ti senti rinchiuso senza vie di uscita, ma la porta del piccolo locale dove ti trovi (da quanto tempo?) non ha serrature. Se abbassi quella maniglia potrai uscire fuori, ma non lo fai". Così, con una visione rivista del testo di "Canzone per l'estate" di De Andrè, Beppe Grillo si rivolge a Giovanni Favia, consigliere regionale dell'Emilia-Romagna in rotta con il leader del Movimento 5 Stelle.

Favia non viene citato nell'editoriale "La Settimana" pubblicato sul blog di Grillo, ma il destinatario appare chiaro.



"Ti aspettano due ali, un cielo da esplorare. Perché - scrive Grillo citando ancora De Andrè - non riesci più a volare? Hai paura dell'ignoto. Nessun luogo e' per te più sicuro di dove spendi le tue giornate. Lo sai, ne sei sicuro. Tutti lo dicono. Chi sei tu per contraddirli? E se poi aprissi quella porta cosa penserebbero di te? Cosa farebbero di te? L'alba ha già ceduto il posto al tramonto e ci sarà un'altra notte. Senza sogni sarà perfetta. Perché non riesci più a volare?".



La replica di Favia: "Se ho ferito sensibilità chiedo scusa, ma rispondo a cittadini"

Favia questa sera ha deciso di "disubbidire" nuovamente al comico genovese presentandosi in televisione per raccontare la sua verità. "Se ho ferito la sensibilità dei molti che credono al Movimento, chiedo scusa...", afferma durante la trasmissione "Otto e mezzo". Poi, prosegue: "E' stato uno sfogo scomposto buttato in pasto a due milioni di italiani. E' chiaro che si è trattato di registrazioni fatte a mia insaputa". Infine: "Sono consigliere regionale e se c'è qualcuno che vuole la mia testa sono pronto a rassegnare le dimissioni. Anche se io rispondo ai cittadini perché sono loro che mi devono giudicare".