Anti-corruzione, pressing del governo

- Il ministro della Giustizia Paola Severino lo ha spiegato in modo chiaro a Tgcom24: "Quello tra economia e giustizia è un binomio sinergico perché l'economia cresce quando la giustizia funziona. Se non abbiamo un sistema di enforcement delle leggi che facciamo, cresceremo più lentamente".

Insomma, per arrivare al dunque, “il ddl anti-corruzione è una priorità per il governo e insisteremo molto per far sì che la legge venga portata a compimento. L'elevata corruzione è un deterrente per gli investitori e viene vista come una tassa del 20%”. Non solo: “La crescita del reddito potrebbe essere superiore del 2-4%”.

E per far capire che l’esecutivo al tema ci tiene, e molto, interviene anche Monti: “E’ un provvedimento essenziale per la competitività del Paese oltre che per la serietà della vita collettiva”. Un messaggio, non poi così subliminale, indirizzato direttamente al Pdl che sull’argomento ha posto qualche paletto.

Lo ricorda il presidente dei senatori del Pd Anna Finocchiaro: “Il ritardo di questa approvazione non è certo responsabilità del Pd. E Alfano lo sa bene”, dice. Il Popolo della Libertà, infatti, ha fatto sapere che è contrario all’accordo se le nuove norme dell’anti-corruzione, responsabilità civile delle toghe e intercettazioni non procederanno assieme. Ma, “non c’è ostruzionismo”, precisa il segretario del partito.

Distinguo anche da parte dell’Italia dei Valori che boccia il testo attuale: “La legge approdata in Parlamento non è giusta, va riscritta”. Favorevoli ad una rapida approvazione, invece, Udc e Lega. Casini dice che “non è accettabile un rinvio”. Maroni che “bisogna farlo in fretta a patto che il governo non metta la fiducia”.



Domani, intanto, riparte in commissione la discussione sul disegno di legge. (fc)