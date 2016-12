foto LaPresse 22:35 - Il magistrato di Palermo, Antonio Ingroia, da Marina di Pietrasanta, lancia un'accusa: "Sulla stagione delle stragi le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta continuano ad indagare ma non è ancora emersa tutta la verità. Ad oggi, in queste condizioni, è il massimo risultato". Perché "dovete cambiare la classe dirigente e questo ceto politico". Il pm parla poi di un patto tra mafia e i nostri rappresentanti contrattato a colpi di stragi. - Il magistrato di Palermo, Antonio Ingroia, da Marina di Pietrasanta, lancia un'accusa: "Sulla stagione delle stragi le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta continuano ad indagare ma non è ancora emersa tutta la verità. Ad oggi, in queste condizioni, è il massimo risultato". Perché "dovete cambiare la classe dirigente e questo ceto politico". Il pm parla poi di un patto tra mafia e i nostri rappresentanti contrattato a colpi di stragi.

"Questo parlamento che ha approvato leggi ad personam ed è responsabile del disastro legislativo in cui ci siamo trovati", ha aggiunto. Ecco che il pm siciliano ha lanciato un invito - applauditissimo - ai lettori del "Fatto Quotidiano", che affollavano (posti in piedi) la platea alla festa del giornale in Versilia.



Sul palco con Ingroia c'era l'altro pm titolare dell'inchiesta sulla trattativa, Nino Di Matteo. Che non è stato meno duro con la politica, che non mette la magistratura nelle condizioni di "operare un salto di qualità nella lotta alla mafia: dovremmo essere messi nella condizione di tentare di recidere i contatti alti della mafia con la politica, con le istituzioni, con l'economia. Questa volontà, nella classe politica, io continuo a non vederla".



Nel 1992- 1993, ha ricostruito Ingroia, "c'è‚ stata una contrattazione a colpi di stragi, con cui i mafiosi contrattavano un patto con il vecchio e col nuovo che avanzava. Credo che fenomeni di corruzione a cui abbiamo assistito negli anni successivi - ha aggiunto Ingroia - siano una conseguenza di questo nuovo patto di connivenze". Ecco che sulle stragi "la verità è dimezzata per colpa di troppi depistaggi all'interno degli apparati istituzionali o alle timidezze della politica e di certa magistratura", perché "la mafia è un sistema di potere criminale che ha complicità in pezzi di istituzioni, specie politiche, e in piani alti della società".



Prima della magistratura, sostiene Ingroia, ad analizzare la trattativa doveva essere la politica, con una commissione parlamentare ad hoc. Il lavoro di quella presieduta da Beppe Pisanu è "importante" ma le sue conclusioni, che collimerebbero con quelle dalla magistratura siciliana, "sono arrivate venti anni dopo e al traino delle indagini giudiziarie".



Poi, sulle polemiche per l'intercettazione fra Giorgio Napolitano e Nicola Mancino Di Matteo non ci vede " nulla che non la mistificazione e la malafede per trovare in questa vicenda lo spunto per rilanciare una riforma delle legge sulle intercettazioni', che invece "va bene com'è".



Ingroia e Di Matteo, sul palco con il procuratore di Torino Giancarlo Caselli, sono a casa. Applausi e tifo da stadio. Poi la consegna delle firme che "Il Fatto" ha raccolto in difesa del lavoro dei magistrati palermitani: sono 157mila.