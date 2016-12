Fini: "Monti non è parentesi da archiviare"

foto LaPresse 20:15 - Mentre il premier esclude un Monti-bis, Gianfranco Fini, a margine della Festa del Tricolore, auspica che "chiunque vinca le prossime elezioni non consideri il governo Monti come una parentesi da archiviare in breve tempo". "Solo gli italiani decideranno con il voto chi dovrà governare - aggiunge il presidente della Camera - e non c'è un altro momento per farlo". Per Fini l'emergenza non è superata e dopo le riforme servono misure per la crescita. - Mentre il premier esclude un Monti-bis, Gianfranco Fini, a margine della Festa del Tricolore, auspica che "chiunque vinca le prossime elezioni non consideri il governo Monti come una parentesi da archiviare in breve tempo". "Solo gli italiani decideranno con il voto chi dovrà governare - aggiunge il presidente della Camera - e non c'è un altro momento per farlo". Per Fini l'emergenza non è superata e dopo le riforme servono misure per la crescita.

"Riforme, inspiegabile non farle per i cittadini"

Fini ha affrontato il tema delle riforme: "Sarebbe inspiegabile per i cittadini italiani se veti o riserve mentali impedissero" la riforma della legge elettorale che rischia "di essere una sorta di tormentone" anche nelle prossime settimane. Per Fini le forze politiche dovranno, comunque, assumersi la responsabilità dei propri comportamenti. In ogni caso, serve una legge che non comporti un obbligo di coalizione come in passato e che garantisca la governabilità. Per questo sembra "piu' opportuno che il premio di maggioranza sia alla lista e non alla coalizione" e bisogna dare "agli italiani la possibilità di scegliere i propri rappresentanti" in Parlamento.



"Governo politico nel 2013"

"Il governo che nascerà con le elezioni del 2013 ha una agenda obbligata, quella degli impegni presi da Mario Monti", ha dichiarato ancora Gianfranco Fini. "Questo non significa - ha aggiunto il leader di Fli - che il governo non possa essere pienamente politico. Ma è evidente che non si potrà chiudere la parentesi del rigore e dei sacrifici".



M5s, "rispettare il dissenso"

A chi gli chiede un commento sul Movimento 5 Stelle risponde: "Non ho nulla da dire. Credo che il presupposto elementare per la democrazia interna nei movimenti e nei partiti sia quella di rispettare il dissenso".



"Traguardo giovani sono Stati Uniti d'Europa"

Il leader di Futuro e libertà ha parlato anche di Europa. "Non si esce dalla crisi con un affievolimento dei vincoli europei ma con un completamento dell'architettura europea", sostiene. "Credo che bene faccia il nostro presidente della Repubblica ad avvertire gli italiani di sentire forte questo impegno", ha detto ancora Fini ed ha sottolineato: "Il futuro sarà sempre piu' Europa". Sono gli Stati uniti d'Europa il traguardo "da indicare alle giovani generazioni".



"Scettico su anticorruzione, Pdl frena"

Infine il presidente della Camera si è detto scettico sull'approvazione delle norme anti-corruzione perché il "Pdl si ostina a dire che il pacchetto non deve essere approvato, se non a certe condizioni". Un esempio della sua tesi, cioè che "il Pdl, per le politiche che ha fatto in questi anni, ha deluso gli elettori che avevano dato fiducia a Berlusconi".