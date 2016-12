Bersani: "Siamo pronti a governare il Paese"

foto Ansa 20:02 - "Siamo pronti, noi del Pd, a governare? Diremo al Paese che vogliamo prenderci le nostre responsabilità: farlo uscire da un destino di arretramento e farlo uscire con meno disuguaglianza, con più lavoro e con una democrazia funzionante e pulita". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, nel suo discorso alla Festa democratica di Reggio Emilia. Il segretario del Pd ha aggiunto poi: "Siamo un partito riformista senza padroni". - "Siamo pronti, noi del Pd, a governare? Diremo al Paese che vogliamo prenderci le nostre responsabilità: farlo uscire da un destino di arretramento e farlo uscire con meno disuguaglianza, con più lavoro e con una democrazia funzionante e pulita". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, nel suo discorso alla Festa democratica di Reggio Emilia. Il segretario del Pd ha aggiunto poi: "Siamo un partito riformista senza padroni".

"Siamo un partito libero, senza padroni"

Nell'intervento di chiusura della Festa democratica, Bersani ha chiamato il Pd all'orgoglio. "Siamo tanti qui e siamo stati tanti, tantissimi, nelle oltre duemila feste che abbiamo organizzato ovunque. Siamo un partito capace di rimboccarsi le maniche. Siamo un partito popolare. Siamo un partito libero, senza padroni".



"Pronti ad assumerci le responsabilità"

Poi ha fatto leva sul senso di responsabilità: "Io dico che se i riformisti italiani si sottraessero oggi all'appuntamento più difficile non avrebbero diritto ad averne altri", ha ammonito. "Dunque, diremo al Paese che vogliamo prenderci le nostre responsabilità. Diremo al Paese che conosciamo il nostro compito: farlo uscire da un destino di arretramento e farlo uscire con meno disuguaglianza, con più lavoro e con una democrazia funzionante e pulita". Ma, avverte "che non sarà il compito di un giorno, che ci vorrà una riscossa collettiva che vada oltre la politica, e che non ci tremerà il polso davanti alle difficoltà e ai problemi".



"Contro i venditori di fumo"

"Rimetteremo in cammino la fiducia, rimetteremo in cammino una idea di futuro senza sbandierare favole o miracoli e mettendoci invece a muso duro contro gli imbonitori, i venditori di fumo che porterebbero il Paese alla catastrofe", ha assicurato Bersani.



"Napolitano uomo integro"

Il leader democratico ha salutato dal palco anche Giorgio Napolitano, "un uomo integro", ricordando gli attacchi contro il Presidente della Repubblica come un "clima pesante".



"Ue, fase costituente per nuovo Trattato"

Bersani ha parlato anche di Europa e ha chiesto che l'Unione europea lanci una fase costituente per un nuovo Trattato. "Non c'è destino fuori dall'Europa ma l'Europa così non va. "Per noi il sogno di Spinelli non è morto. Noi lavoriamo per gli Stati Uniti d'Europa", ha assicurato. Per Bersani poi "la finanza non deve avere più licenza di uccidere".



"Fiducia al governo Monti"

Bersani ha poi rinnovato fiducia e lealtà al governo Monti fino alla fine della legislatura, ma con dei distingui: "Noi consideriamo la credibilità e il rigore che Monti ha mostrato davanti al mondo un punto di non ritorno. Ma vogliamo metterci dentro più lavoro, più uguaglianza, più diritti".



"Spetta solo a italiani decidere chi governerà"

Il leader democratico ha voluto affrontare anche "senza ambiguità dla prospettiva delle elezioni, sempre naturalmente che Moody's o Standard and Poors non ce le aboliscano sostituendole con una consultazione fra banchieri". Ciò perché "tocca agli italiani e solo agli italiani decidere chi governerà". Il progetto è di un centrosinistra di governo per il cambiamento. Poi parla della prossima Legislatura che "dovrà essere davvero costituente ed esordire allestendo uno strumento, a base parlamentare, che abbia il compito di redigere una riforma della seconda parte della Costituzione".



Casta, "fatto poco non per colpa nostra"

Sul tema della sobrietà della politica, poi, "quel che si è fatto fin qui, dall'abolizione dei vitalizi al dimezzamento del finanziamento ai partiti, lo si è fatto su proposta e iniziativa nostra. Quel che non si è potuto fare e si dovrà fare, a cominciare dalla riduzione del numero dei parlamentari, non lo si è fatto perché gli altri hanno ribaltato il tavolo. Questa è la verità".



"Gay, non c'è ragione per negare i loro diritti"

Infine un accenno alle unioni gay, tema controverso anche all'interno del suo partito. "Non c'è ragione che si neghi agli omosessuali italiani il diritto all'unione civile o ad una legge contro l'omofobia", sostiene.



"Chiamare italiani i figli degli immigrati"

Bersani ha concluso il suo intervento prendendo in braccio una bimba di colore. Nel discorso ha anche affrontato il tema della necessità di riconoscere la cittadinanza degli immigrati. "Se tocca a me - ha detto, riferendosi alla possibilità di vincere le elezioni - si comincia dal primo giorno col chiamare italiani i figli di immigrati che studiano qui e che oggi non sono né immigrati né italiani".