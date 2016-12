foto Tgcom24

16:24

- Il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, non risparmia critiche all'esecutivo al termine dell'intervento del premier Mario Monti tenutosi a Cernobbio. "Un discorso deludente quello del capo di governo, all'interno del quale - afferma il leader del Carroccio - c'è un ministro, Corrado Passera, isolato". "Siamo molto preoccupati, in quanto - spiega - Monti non è stato in grado di indicare cosa intende fare per far crescere l'economia".