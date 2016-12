foto LaPresse Correlati Monti e i suoi ministri a Cernobbio 15:47 - "E' sicuramente episodico e limitato nel tempo l'esperimento di un governo tecnico". Ad affermarlo è Mario Monti nel suo intervento a Cernobbio. "Ciò che però non sarà limitata nel tempo - ha aggiunto il premier - è una maggiore penetrazione del sapere e delle competenze nell'attività politica". - "E' sicuramente episodico e limitato nel tempo l'esperimento di un governo tecnico". Ad affermarlo è Mario Monti nel suo intervento a Cernobbio. "Ciò che però non sarà limitata nel tempo - ha aggiunto il premier - è una maggiore penetrazione del sapere e delle competenze nell'attività politica".

"Senso di responsabilità dei partiti"

"Non cercherò di convincere nessuno a sostenere nessuna particolare forza politica", ha proseguito Mario Monti nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Ma ha anche sottolineato "il senso di responsabilità mostrato dai partiti", compresa la Lega che è all'opposizione. "Ho visto una politica migliore di quella che immaginavo, consideriamo troppo spesso la società civile immune da responsabilità. Ho visto però disordinata presenza politica in gangli dove non deve esserci", ha affermato ancora. "Questa strana esperienza - ha aggiunto - può fare riflettere per quando la politica riprenderà il suo corso normale".



"Italiani ingovernabili? E' mancata l'offerta di governance"

"Il nostro governo, non politico in senso classico, ha però fatto qualche test politico", ha proseguito Monti parlando di tre aspetti: "Una abbastanza buona accettazione di un impegno nazionale", la "disponibilità al rigore di cui bisogna dare atto ai cittadini italiani e alle forze sociali intermedie", e il carattere degli italiani. "Spesso abbiamo pensato che gli italiani siano ingovernabili - ha concluso - io penso che la domanda di governo ci sia da parte degli italiani ma a livello politico e istituzionale è mancata l'offerta di governance".



"Legge elettorale serve a partiti per riformarsi"

"I partiti hanno dimostrato di avere un senso di responsabilitaà resistendo alle pressioni delle lobby. Il basso grado di considerazione che hanno non se lo meritano, ma se riescono a riformarsi, per esempio facendo una riforma della legge elettorale, ben venga", ha aggiunto a proposito di governance Mario Monti.



"Corruzione, la legge si farà"

La legge anti-corruzione "si farà, è essenziale per la competitività del Paese oltreché per la serietà della vita collettiva", ha anche annunciato il premier.



"Grazie a Berlusconi, suo sostegno è stato forte"

Il premier ha poi ringraziato Angelino Alfano (Pdl) ("persona di grande lealtà") ed Enrico Letta (Pd), ma anche Roberto Maroni ("mi difese perché sono varesino" e "gli chiesi di entrare nel governo prima che la Lega decise di non sostenerci"). Parole di stima anche per Silvio Berlusconi: "Voglio ringraziare anche il mio predecessore, per lui non dev'essere stato facile il 28 novembre scorso lasciare. Da allora da parte sua mi è arrivato un sostegno forte e leale, più di quanto apparso".