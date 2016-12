foto Ansa

12:13

- Il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, non ha mai pensato di fare un passo indietro per via delle inchieste che lo vedono coinvolto, in qualità di ex Ceo di Intesa Sp. "No", ha risposto Passera, a Cernobbio, a un cronista che gli ha chiesto se abbia mai avuto ripensamenti alla luce delle inchieste delle procure di Verbania e Biella.