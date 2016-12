Monti bis, Alfano: "Solo se si candiderà"

foto LaPresse Correlati Casini: "Per noi dopo Monti c'è Monti"

Se qualcuno vuole ancora Monti alla guida del governo "dovrà trovarlo sulla scheda" perché "il sale della democrazia" sta nel fatto che "governa chi vince le elezioni". Queste le parole del segretario del Pdl, Angelino Alfano, a proposito dell'ipotesi di un Monti bis. Ai cronisti che gli chiedevano se Silvio Berlusconi sarà il candidato premier del Popolo della libertà per le prossime elezioni politiche, Alfano ha detto: "Credo di sì".

Alfano, incontrando la stampa a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio, ha anche dichiarato: "Alla fine della fiera non si può interrompere" il percorso di riforma della legge elettorale perché non si trova un'intesa in commissione: se c'è uno stallo "occorre andare in Aula". Il segretario del Pdl ha poi ribadito che, secondo lui, "va premiato il partito vincitore" con un premio ragionevole ma significativo. "Noi puntiamo - ha concluso - a restituire il diritto di scelta agli elettori".