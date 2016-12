Udc, Casini: "Per noi dopo Monti c'è Monti"

- "Per noi dopo Monti c'è solo Monti" con questa frase il leader dell'Udc Pierferdinando Casini riaccende il dibattito sul futuro dell'esecutivo. "Ieri il presidente del Consiglio ha detto: 'Il mio orizzonte finisce nel 2013'. Mi permetto di contraddirlo! - ha affermato nel suo intervento alla festa nazionale dell'Udc a Chianciano Terme. "Il cammino non va interrotto, la strada è ancora lunga. Coraggio, incamminiamoci!".

"Per noi evocare Monti significa dire qualcosa che va ben oltre il nome del presidente del Consiglio che eserciterà, nelle forme e nei modi che la storia gli assegnerà, il suo servizio verso la Repubblica". Concludendo il suo intervento Casini chiede alla forze politiche "un vincolo" a non toccare "le riforme" varate dall'esecutivo.

Il parito centrista, aggiunge Casini, dovrà essere un "seme", ora bisognerà capire quale sarà il raccolto. L'obiettivo? "Una lista per l'Italia", aperta alla società civile, "una legislatura costituente che faccia le riforme" e un esecutivo formato da "politici e tecnici" perché "i tecnici a volte si trasformano in politici e noi ce lo auguriamo".

Casini parla delle allenaze e afferma che "Sarà nostro alleato chi crede negli Stati Uniti d'Europa", sottolineando che "chi ancora tenta di rifugiarsi dietro le etichette destra e sinistra non ha capito che il mondo è cambiato e non ha capito nulla di noi: non ci interessa aggiungere un posto a tavola".

Sfida al Pd sulla legge elettorale

Sulla legge elettorale afferma che, oltre a dire chi ha vinto deve "far capire chi non governerà". Per questo, aggiunge, "dico a Bersani che non mi convince: nella legge elettorale servono le prefenze. Una delle ragioni per cui la gente vuole rottamare la politica è perché non ha non conosce piu' nemmeno i suoi rappresentanti in Parlamento".

Dunque per Casini è fondamentale "dare la possibilita' ai cittadini di scegliere la classe dirigente".