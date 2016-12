- "Non ho nessuna intenzione di andare nel Pd, l'M5s e' sempre stata ed e' la mia casa. Che fai mi cacci?": questa la replica pubblicata su Twitter da Giovanni Favia, eletto in Emilia Romagna per il M5S, al post comparso sul blog di Beppe Grillo, dove si sostiene la tesi che il 'fuorionda choc' trasmesso da "Piazzapulita" fosse stato in realta' concordato dallo stesso consigliere per motivi di convenienza politica.

Nel fuorionda, trasmesso durante la trasmissione di Corrado Formigli Piazza Pulita Favia denunciava la totale assenza di democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle e indicava la regia occulta di Gianroberto Casaleggio.

Sul blog di Beppe Grillo è comparso un post in cui si sostiene che le dichiarazioni di Favia, rubate dal giornalista di Piazza Pulita "a telecamere spente", sarebbero in realtà frutto di un complotto ordito da Favia per ragioni di convenienza politica, e in particolare in vista di una sua possibile uscita dal M5S per approdare nel Pd.