foto LaPresse

17:44

- Giulio Tremonti starebbe preparando una sua lista per la propria discesa in campo alle elezioni politiche del 2013. L'ex ministro dell'Economia, rispondendo ai giornalisti a una domanda in merito, ha detto: "Sto scrivendo il manifesto, che è qualcosa di più di un programma". "Credo vada oltre la tradizionale divisione destra-sinistra, anche perché ritengo che non abbia più senso", ha aggiunto.