- Dopo l'incontro a Cernobbio con il presidente europeo Van Rompuy, Mario Monti punta il dito contro il rischio che "nella Ue crescano le spinte populistiche e antagonistiche tra i popoli, in particolare tra il Nord e il Sud d'Europa". "Un pericolo da affrontare subito - ha ammonito -. Sono lieto che Van Rompuy abbia accolto la proposta di una riunione ad hoc per evitare fenomeni di rigetto dell'Ue". Questa riunione si dovrebbe tenere a Roma.

Monti: "Rischio di spinte centrifughe Ue"

"C'è il rischio - ha spiegato il premier - che all'interno dell'Unione Europea le difficoltà dell'Eurozona facciano emergere una grande, crescente, pericolosa sensibilità nelle opinioni pubbliche dei vari paesi con tendenze all'antagonismo". "E' paradossale e triste che, mentre si sperava di completare l'integrazione europea, si verifichi un pericoloso fenomeno opposto che mira alla disintegrazione dell'Europa. E questo - ha sostenuto Monti - avviene in quasi tutti i Paesi".

"Una riunione ad hoc per un'Europa più unita"

Proprio per combattere queste forze disgreganti, Monti ha proposto un vertice europeo straordinario. "L'Italia ha molto riflettuto su questo tema e perciò, ha detto il premier, abbiamo proposto al presidente Van Rompuy la possibilità di convocare una riunione ad hoc a Roma per riunire i capi di Stato e di governo al Campidoglio, lì dove il 25 marzo del 1957 furono firmati i Trattati di Roma".



Van Rompuy: "Succeso degli sforzi italiani"

Il presidente europeo Herman Van Rompuy ha espresso massima fiducia nell'Italia, assicurando che "i suoi sforzi avranno successo" e ha aggiunto che "ora abbiamo gli strumenti per garantire la stabilità dell'Eurozona". Le decisioni della Bce rappresentano "uno schema sostanziale per una azione che può essere realizzata a patto che ci siano misure di aggiustamento" da parte dei Paesi che richiederanno l'intervento dell'Eurotower.

"Bene l'idea di un vertice Ue anti-populismo"

Circa l'idea del premier Monti di indire uno vertice speciale per una Ue più unita, Van Rompuy si è detto pienamente d'accordo. "Ho accolto l'idea di Monti di un incontro speciale sul futuro dell'idea di Europa", ha detto il presidente del Consiglio europeo. Sull'Italia, Van Rompuy ha dichiarato: "Ha iniziato il cammino delle riforme. Si tratta di uno sforzo a lungo termine che richiederà sacrifici oggi ma assicurerà crescita e posti di lavoro domani".