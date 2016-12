Gli anni in Telecom e la fondazione di "Casaleggio e associati"

Casaleggio non è un parvenu: è uno che il Web lo conosce bene. Dal 2002 è amministratore delegato di Webegg, società di consulenza internet controllata dalla Telecom Italia di Colaninno. Insieme al figlio e ad altri soci, nel 2004, fonda la Casaleggio e associati, la società che, dal 2005, gestisce operativamente il blog e i prodotti offline di Beppe Grillo. Nel portfolio clienti di Casaleggio c’è stato anche l’Idv di Antonio Di Pietro.

Il visionario

La versione ufficiale vorrebbe Casaleggio appassionato di Gengish Kahn e ispirato alle idee di Paul Gillin. La sua fissazione sta nel capire come il 10% di navigatori consapevoli possa imporre la propria visione al restante 90%. In un video intitolato Gaia Casaleggio arriva a ipotizzare una guerra mondiale tra l’Occidente web-democratico e l’Oriente autoritario.

L’esoterista

In un’intervista a "Il Giornale", il sociologo Massimo Introvigne lo descrive come un guru “perso tra esoterismo e fantasy”. Secondo Introvigne, Casaleggio si ispirerebbe agli scritti di Alexandre Saint-Yves d’Alveydre, esoterista francese del XIX secolo, profeta di una futura dittatura delle macchine. Abbastanza per associarlo alla massoneria?

Casaleggio e i "poteri forti"

Eppure, sempre per Introvigne, Casaleggio non è un massone. Tra i suoi soci figura un personaggio che potrebbe fare da “ufficiale di collegamento” tra Grillo e i “poteri forti”. Si tratta di Enrico Sassoon, redattore de “Il Sole - 24 Ore” dal 1977 al 2003. E’ stato a.d. dell’American Chamber Commerce of Italy, lobby nel cui consiglio di amministrazione siedono i dirigenti delle principali società statunitensi in Italia. Al momento, Sassoon è membro del board dell’Aspen Institute Italia.

ll rapporto con Grillo

Il blog del comico genovese nasce nel 2005. Prima, Grillo aveva dichiarato pubblicamente di odiare i pc distruggendone anche qualcuno sul palco. Davvero sono bastate solo le potenzialità della Rete (spiegategli da Casaleggio) a fargli cambiare idea sui personal computer?