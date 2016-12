Crisi, Napolitano: "Non facciamoci illusioni"

foto Ansa 10:33 - "Non ci facciamo illusioni" perché "non ci sfuggono la complessità dei problemi ancora da sciogliere" per risolvere la crisi. Così il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è intervenuto in videoconferenza al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Per il presidente della Repubblica, però, l'Italia "farà la sua parte con severità" anche grazie al governo Monti, che "è riuscito a tenere fede agli impegni concordati in sede di Unione europea". - "Non ci facciamo illusioni" perché "non ci sfuggono la complessità dei problemi ancora da sciogliere" per risolvere la crisi. Così il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, è intervenuto in videoconferenza al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Per il presidente della Repubblica, però, l'Italia "farà la sua parte con severità" anche grazie al governo Monti, che "è riuscito a tenere fede agli impegni concordati in sede di Unione europea".

In Italia, ha ricordato Napolitano, è stato realizzato "in tempi straordinariamente serrati, meno di dieci mesi, un densissimo programma di provvedimenti legislativi e amministrativi volti al risanamento della finanza pubblica e all'avvio delle necessarie riforme strutturali". Il nostro Paese ha così "rafforzato la sostenibilità della propria finanza pubblica e riguadagnato credibilità sui mercati e sullo scenario internazionale".



Il Capo dello Stato ha quindi promesso che si adopererà "perché in Italia venga condiviso l'impegno a dare seguito e sviluppo" agli impegni "presi in sede europea". E per quanto riguarda le elezioni, dopo essersi auspicato "una positiva conclusione della legislatura", Napolitano ha sottolineato che il voto si deve tenere "entro e non oltre aprile 2013", e ha spiegato come "in tutte le democrazie che governano in Europa" le elezioni "presentano incognite. Dobbiamo rinnovare la nostra fiducia nel metodo democratico e favorire un sereno svolgimento della competizione elettorale" sebbene ci siano "interrogativi" relativamente agli "scenari politici e alle soluzioni di governo".