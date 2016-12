foto LaPresse

- "Bisogna tornare all'idea che dare regole al lavoro è il tema centrale per indicare quale strada prenderà il nostro Paese". E' l'opinione del segretario della Cgil, Susanna Camusso, che ne ha parlato alla festa del Pd di Modena. "L'emergenza dell'Italia - ha detto la Camusso - si chiama lavoro, che non c'è, che viene messo in discussione, che non ha più le regole che deve avere. Senza dimenticare il sommerso e il lavoro nero".