Se gli industriali tifano per un Monti-bis...

Ma lui, ovviamente, frena: “Ora non mi pongo la questione”, dice dopo una giornata in cui gli industriali che un anno fa proprio da Cernobbio avevano “benedetto” la sua discesa in campo, non solo gli confermano la fiducia ma fanno a gara nell’incitarlo a continuare. Qualche esempio.

Enrico Cucchiani di Intesa Sanpaolo: ''Non solo lo ritengo fondamentale, ma anche estremamente probabile nel senso che soluzioni alternative potrebbero comportare gravi rischi per il Paese''. Emilio Bombassei di Brembo: “L’Italia ha recuperato quello che aveva perso nel passato. L’operato di Mario Monti è percepito in modo assolutamente positivo. Le sue cure porteranno dei frutti. Bisogna pazientare”. L'economista Nouriel Roubini: ''Non ci sarà grande alternativa al 'montismo'”.

Al workshop Ambrosetti, insomma, va in scena il funerale della politica. Con tanto di percentuali, giusto per rimanere in tema di numeri e professori. Un sondaggio del “Sole 24ore” condotto tra 137 esponenti della comunità economico-finanziaria e 275 soci di Assiom Forex certifica la nascita del partito Monti-bis: l’80% di loro tifa per l’opzione.

E poco importa se il premier abbia già voglia di vacanze: "Visto che per me arriveranno abbastanza presto, prenderò in considerazione la Puglia come prossima meta turistica”, scherza (ma non troppo) dalla Fiera del Levante di Bari.

Il tutto sotto gli occhi sgranati dei partiti che lealmente sostengono il governo ma già studiano leader e coalizioni per tornare in campo. Non è un caso infatti che sul raddoppio non sia espresso nessuno dei politici, sempre solerti a commentare qualsiasi cosa. Evidentemente devono averla presa come ipotesi di scuola. Nulla di più. Roba da “tecnicorum”. (fc)



