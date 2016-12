Fuorionda in tv, il popolo di Grillo si divide: "Cacciamo Favia", "No: se ne vada Casaleggio"

"Epurate Favia", si legge su twitter. "Ora Casaleggio deve spiegare o vada via lui", si ribatte su Facebook. In tutta la rete, dai blog ai social network, è in corso un acceso dibattito, tra chi pensa che ci sia una effettiva carenza di democrazia interna al Movimento 5 stelle e chi invece se la prende solo con Favia. Si va dall'invito a "dimettersi con dignità" ai più diretti "vai a casa", "vergogna".

Qualche dietrologo sospetta che questa esternazione carpita dal giornalista di Piazzapulita sia stata in realtà voluta e ricercata da Favia. La pensa così Vittorio Bertola, consigliere comunale 5 Stelle a Torino. "Di solito fa così chi vuole farsi buttar fuori per poter fare la vittima e andare in un altro schieramento politico. Favia potrebbe finire come Fini". Il popolo della rete ha già etichettato il consigliere emiliano come "lo Scilipoti del movimento", e invita a mandare via tutto il "marciume" dall'interno del partito.

Il messaggio del web sembra dunque chiaro, e si può riassumere nel post di un utente: "Caro Grillo, se vuoi che la gente continui a seguirti devi chiarire tutto".