Monti: "Un altro mandato? Presto in vacanza"

Il presidente del Consiglio Mario Monti considera "non ricevibili" gli inviti che gli sono stati rivolti, anche questa mattina da imprenditori pugliesi, a proseguire nel suo impegno alla guida del governo nella prossima legislatura. "Ci sono stati simpatici e non ricevibili inviti a proseguire nel nostro impegno", ha detto Monti concludendo alla Fiera del Levante il suo incontro con gli imprenditori del Sud.

"Visto che per me le vacanze arriveranno abbastanza presto, prenderò in considerazione la Puglia come prossima meta turistica". Così il premier Monti, scherzando, ha ancora una volta ribadito di escludere un nuovo incarico alla guida del governo una volta finito questo mandato.