"L'obiettivo centrale del governo è la crescita"

Nel suo intervento alla Fiera del Levante, Monti ha detto che ora "l'Italia è una forza viva e creduta" e "questi obiettivi sono stati conseguiti anche grazi ai sacrifici dei cittadini italiani". "La crescita - ha aggiunto - è l'obiettivo centrale del mio governo ma questa non si realizza senza interventi radicali sulle infrastrutture che non sono stati fatti per decenni".

"Critiche condivisibili ma sfida era grande"

Il premier ha anche affermato di "condividere alcune critiche rivolte all'azione di governo". "Anzi - ha chiarito - le condividerei se non avessi presente la drammaticità della sfida che avevamo da affrontare". E ora, ha ricordato Monti, "il nostro Paese si trova ad affrontare i tornanti più difficili della crisi economica".

"La ripresa è alla nostra portata"

"La ripresa non la si vede con i numeri ma se riflettiamo è dentro di noi, è alla portata del nostro Paese, l'Italia è già ripartita", ha affermato Mario Monti. "La rinascita - ha aggiunto - può dirsi cominciata se tutti, comprese le parti sociali, sapranno ispirarsi ai principi pragmatici di partenariato dell'Ue".

"Ora rompere la gabbia di austerità"

"Adesso - ha dichiarato Monti - l'impegno comune di governo, imprese, parti sociali è creare condizioni per un nuovo sviluppo economico che si poggia però su basi più solide, rompendo questa gabbia di austerità che ha avvolto la nostra economia anche attraverso le nostre mani". "Siamo tra i Paesi che contribuiscono a spingere l'Europa a essere 'vera' Europa", ha affermato.

"La crescita non dai soldi pubblici ma dalla competitività"

Mario Monti, parlando al teatro Petruzzelli di Bari, ha detto: "Su un certo assistenzialismo nefasto voglio essere chiaro: la crescita non nasce nel Mezzogiorno o in qualsiasi altro punto nel mondo con i soldi pubblici pompati in un tubo da cui esce una cosa che si chiama crescita". Al contrario, "la crescita - ha ricordato - è il frutto di un'economia e una società che funzionano. E può giovarsi di interventi pubblici, ma bisogna abituarsi alla competitività".

"Sud strategico, ma serve rilancio"

Il premier ha proseguito rimarcando quanto il Sud sia strategico: "Il Mezzogiorno è un terreno primario per la politica economica di lungo respiro, è parte determinante della strategia di crescita ed equità". "Purtroppo il Sud nell'insieme non offre ai suoi cittadini ed alle sue imprese, rispetto ad altre aree del Paese - rimarca il Professore - quei servizi necessari, dalla sanità ai trasporti, tanto da creare una lesione del contratto sociale". Per il premier è dunque necessario "un rilancio rapido nel quadro di una strategia di collegamento con l'Europa". "I giovani - ha aggiunto - sono la componente più largamente inutilizzata e demoralizzata del capitale umano del Paese, specialmente al Sud".

"L'Ilva non deve chiudere"

Monti ha affrontato anche il nodo dell'Ilva di Taranto, ritenendo "possibile una soluzione positiva". Il premier, richiamandosi al "senso di responsabilità" tra le istituzioni, si è augurato che "questa grande fabbrica debba continuare a produrre, in modo sempre più sostenibile, tecnologicamente avanzato e nel rispetto dell'ambiente". "Il governo - ha poi ricordato - si è mosso con urgenza, destinando 366 milioni di euro per bonificare il territorio inquinato".

"Andranno in porto provvedimenti contro la corruzione"

Nel suo intervento, Monti ha parlato anche della lotta alla corruzione, sottolineando "come alcuni interventi siano necessari" e che "andranno in porto". Il premier ha così assicurato che il governo andrà fino in fondo nell'approvazione del ddl anti-corruzione.