foto LaPresse

19:45

- Anna Maria Cancellieri, intervenendo alla festa democratica di Reggio Emilia, ha difeso la spending review del governo Monti. "Non tagliamo perché ci piace tagliare ma perché non ci sono soldi", ha detto il ministro dell'Interno. "Come fa la massaia, se non ci sono i soldi non possiamo fare i debiti, bisogna utilizzare meglio i soldi", ha aggiunto. "La gente - ha sottolineato - deve capire lo sforzo disperato che stiamo facendo".