foto Ansa

19:05

- Per Giorgio Napolitano "i partiti debbono impegnarsi in una vera e propria controffensiva europeista. E possono farlo solo europeizzandosi". "La questione cruciale, decisiva - ha aggiunto il Capo dello Stato - è che in Europa la politica, i suoi attori e le sue guide, i partiti e leadership, riacquistino quel più alto senso della missione che ne ha fatto in precedenti periodi storici la forza e la grandezza".