foto Ansa

16:47

- Corrado Passera annuncia che prenderà tutti i provvedimenti possibili per estendere al massimo l'uso dei pagamenti elettronici. "Non abbiamo ancora deciso limite e tempistiche - dice il ministro dello Sviluppo economico in un'audizione alla Camera - ma certamente spingeremo per una diffusione sempre più ampia della moneta elettronica, perché poche cose contrastano così tanto evasione e illegalità".