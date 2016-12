foto Ansa

12:57

- Per il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, la disoccupazione giovanile "è il problema più serio che abbiamo: non possiamo essere tranquilli e soddisfatti rispetto all'attuale condizione dei giovani in Italia". Secondo il presidente della Repubblica, "bisogna aggredire il problema attraverso molte politiche e molte iniziative. Una risposta semplicistica non si può dare".