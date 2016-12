foto LaPresse 23:04 - Il Consiglio dei ministri, dopo sei ore di riunione, ha dato via libera al decreto legge sulla Sanità. "La tutela della salute è un vero e proprio asset produttivo per il Paese", ha detto il premier Mario Monti. "Nella tematica vitale della salute" il decreto del governo darà "maggiore riconoscimento al merito e una maggiore distanza" dalla politica, ha aggiunto. Balduzzi: "Medicina 7 giorni su 7 e 24 ore su 24". - Il Consiglio dei ministri, dopo sei ore di riunione, ha dato via libera al decreto legge sulla Sanità. "La tutela della salute è un vero e proprio asset produttivo per il Paese", ha detto il premier Mario Monti. "Nella tematica vitale della salute" il decreto del governo darà "maggiore riconoscimento al merito e una maggiore distanza" dalla politica, ha aggiunto. Balduzzi: "Medicina 7 giorni su 7 e 24 ore su 24".

Ho "grande rispetto per la politica", ha sottolineato Monti dicendosi però determinato ad "allentare la presa" che essa ha su "meccanismi che politici non sono".



Il presidente del Consiglio ha ricordato l'intervento sulla Rai e poi, tornando sul decreto sanità, ha aggiunto: "Nella tematica vitale, e dico vitale della salute, che in due punti chiave del meccanismo della salute e cioè la nomina da parte delle regioni del direttore generale delle Asl e poi la nomina dei primari, cioè dei dirigenti e dei direttori di strutture complesse, il meccanismo confidiamo sarà tale da dare maggiore riconoscimento al merito e una maggiore distanza e rispetto nel rapporto tra politica e queste decisioni".



Balduzzi: "Medicina 7 su 7 e h24"

"Sette giorni su sette, 24 ore su 24" questo slogan "sintetizza la riorganizzazione integrata" che si intende raggiungere: il ministro della Salute, Renato Balduzzi, spiega così gli obiettivi del decreto sanità approvato in Cdm.