foto LaPresse

13:54

- La Cgil non esclude la proclamazione di uno sciopero generale e valuterà, di volta in volta, le varie mobilitazioni rispetto alle risposte del governo sui temi più caldi sollevati dal sindacato. "Ne stiamo discutendo - ha detto il segretario generale Susanna Camusso - ed è il direttivo il luogo in cui lo valuteremo". Lo sciopero generale "non lo abbiamo mai escluso - ha concluso il leader sindacale - e non vedo perché ci sia questo dubbio".