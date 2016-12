foto LaPresse Correlati Eva Klotz contesta Napolitano 13:59 - "E' essenziale" che le forze politiche e i cittadini "non smarriscano mai la consapevolezza delle straordinarie conquiste di civilità" portate dall'Ue. Lo ha detto il presidente della repubblica Giorgio Napolitano a Merano in un incontro con il presidente della Repubblica austriaca Heinz Fischer. Napolitano ha poi rassicurato gli altoatesini: "Non ci sarà mai alcuno svuotamento dell'autonomia della provincia autonoma dell'Alto Adige". - "E' essenziale" che le forze politiche e i cittadini "non smarriscano mai la consapevolezza delle straordinarie conquiste di civilità" portate dall'Ue. Lo ha detto il presidente della repubblica Giorgio Napolitano a Merano in un incontro con il presidente della Repubblica austriaca Heinz Fischer. Napolitano ha poi rassicurato gli altoatesini: "Non ci sarà mai alcuno svuotamento dell'autonomia della provincia autonoma dell'Alto Adige".

"La fiducia è tornata anche grazie a Monti"

Nella sua conferenza stampa a Merano, il Presidente Napolitano ha reso omaggio all'opera di Monti dicendo: "Non c'e dubbio che c'è stata una forte ripresa di fiducia nei confronti dell'Italia, anche per merito della personalità di Mario Monti".



"Spread inspiegabile, le banche italiane sono solide"

E parlando invece dell'attuale livello, sempre molto alto, del differenziale tra Btp, Btt e Bund tedeschi, ha soggiunto che "non è assolutamente spiegabile sulla base dei dati fondamentali dell'economia; c'è un cospicuo sovrappiù che rappresenta un problema non solo per l'Italia ma per l'euro".



C'è all'estero, ha poi ribadito, una maggiore "fiducia nella sostenibilità finanziaria dell'Italia, nella sua solidità di base e nel sistema bancario, che è maggiore anche di Paesi importanti e virtuosi".



Il presidente contestato dalla separatista Eva Klotz

Ha avuto un brutto inizio della visita in Alto Adige per Napolitano. La pasionaria separatista sudtirolese Eva Klotz ha atteso all'aeroporto di Bolzano l'arrivo del Presidente della Repubblica assieme ad alcuni militanti del suo partito con uno striscione di protesta.



"Non si comprende - ha detto Klotz - perché la Provincia di Bolzano dia un'onorificenza al massimo rappresentante di uno Stato che ogni giorno calpesta i nostri diritti di minoranza. Napolitano non ha concesso la grazia ai nostri ex combattenti e non si è battuto per la nostra autonomia". "La nostra, infatti - ha aggiunto -, non è un'autonomia vera, ma soltanto un atto di decentramento che ora addirittura viene messo in discussione dal governo. Una vera autonomia sarebbe fiscale, finanziaria, scolastica e anche giurisdizionale".



Replica Napolitano: "Nessuno tocca i vostri diritti"

"Non ci sarà mai alcuno svuotamento" dell'autonomia della provincia autonoma dell'Alto Adige, ha invece garantito il Presidente della Repubblica dicendosi sicuro che i problemi dovuti ai tagli della spending review "sono destinati a risolversi sollecitamente" nell'incontro con il governo.



Il Capo dello Stato ha poi precisato che "contributo di solidarietà sul piano della sostanza significa anche accettare minori entrate", ovviamente con la precondizione che l'Italia intende pienamente "rispettare l'autonomia". Con Fischer Napolitano ha infatti parlato del problema dei tagli alla Provincia autonoma di Bolzano, previsti dalla spending review del governo.