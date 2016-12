foto Ap/Lapresse

- La Bce ha spazio di manovra entro il suo mandato per intervenire sugli spread ed è importante che agisca entro i limiti del suo mandato come vogliono la Germania, l'Italia e la Francia. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Monti che ha aggiunto: "Si stanno mettendo a punto le modalità perché coloro che ricevono un sostegno da parte del Fondo per la stabilità finanziaria o della Bce non disperdano il sostegno ricevuto, come altre volte è avvenuto".