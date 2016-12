foto LaPresse Correlati Squinzi vede Monti: "Ora un autunno meno bollente"

Ilva e sanità, oggi il Consiglio dei ministri

Monti: con Hollande grande sinergia

Bankitalia: "Spread giusto a quota 200" 16:16 - Anche se "la ripresa non si vede nei numeri, invito tutti a constatare che è dentro di noi. Adesso è alla portata del nostro Paese e credo che arriverà presto". Mario Monti assicura che la ripresa è vicina e che finalmente "siamo ripartiti". "Un anno fa - avverte - rischiavamo una crisi finanziaria come al di là del mare". E, al tavolo con le parti sociali, lancia un appello: "La sorte del Paese è nelle vostre mani". - Anche se "la ripresa non si vede nei numeri, invito tutti a constatare che è dentro di noi. Adesso è alla portata del nostro Paese e credo che arriverà presto". Mario Monti assicura che la ripresa è vicina e che finalmente "siamo ripartiti". "Un anno fa - avverte - rischiavamo una crisi finanziaria come al di là del mare". E, al tavolo con le parti sociali, lancia un appello: "La sorte del Paese è nelle vostre mani".

"Il governo ha fatto il suo dovere, ora tocca alle parti sociali"

"L'esecutivo ha cercato di mettere in ordine la finanza pubblica, in buona parte riuscendoci - ha sottolineato il premier in un'intervista a TgNorba24 -. Ha fatto riforme che toccava al governo promuovere o fare come la riforma delle pensioni e quella del mercato del lavoro, ma le parti sociali italiane sono molto mature e consapevoli" e il governo "le aiuterà a rendersi veramente conto che molto della sorte dei lavoratori, degli imprenditori e del Paese è nelle loro mani, non solo e non tanto nelle mani del governo".



Il rischio scongiurato

"Se pensiamo a un anno fa - ha aggiunto ancora Monti - non eravamo ben consapevoli, ma rischiavamo di essere travolti da una crisi finanziaria come era avvenuto al di là del mare. Quest'anno questa prospettiva è decisamente allontanata".



"Siamo ripartiti" spiega e, riferendosi alla sua partecipazione, venerdì, alla Fiera del Levante, dichiara: "Io sono molto lieto di questa occasione di intervento a Bari alla Fiera del levante; pensiamo a un anno fa, all'inaugurazione della precedente Fiera del Levante".



E fa riferimento alla vicinanza fisica della realtà pugliese a quella greca. "Bari - dice infatti - guarda alla Grecia, Paese che tutti amiamo e dal quale abbiamo tutti preso tanto culturalmente e storicamente. Un anno fa non eravamo ancora ben consapevoli ma rischiavamo di essere travolti da una crisi finanziaria": appunto, una crisi finanziaria molto simile a quella che ha travolto Atene.



L'Italia si è guadagnata il rispetto che merita

"Siamo tra i Paesi - sottolinea - che decidono come risolvere il problema greco. Siamo rispettati, inseriti in un circuito di decisioni. Questo non è piovuto dal cielo, ma è il risultato di una presa di coscienza della classe politica, del governo e dei cittadini, per creare una base più sicura all'economia italiana, con gli inevitabili sacrifici".