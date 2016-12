Caso Lusi, Riesame: ex tesoriere resta in cella

Il procuratore aggiunto Alberto Caperna e il pm Stefano Pesci, nell'udienza a porte chiuse di venerdì scorso, avevano espresso parere favorevole alla concessione degli arresti domiciliari per Lusi. E in caso di via libera del Riesame, l'ex tesoriere della Margherita sarebbe andato in un convento abruzzese.Invece, con questo provvedimento, il senatore, accusato di associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita, continuerà a rimanere nel carcere di Rebibbia dopo il suo arresto del 20 giugno.