- "Dopo l'estate ho scelto di restare per gli stessi motivi che mi hanno fatto avvicinare alla politica: l'ammirazione per le idee di libertà di Silvio Berlusconi. Non mi arrendo alle prime difficoltà: gli ostacoli mi motivano a essere più forte e tenace. Quindi per ora non mollo". A dirlo, in un'intervista al settimanale "Diva e Donna", è Nicole Minetti, che chiude così la discussione sulle sue dimissioni avviata all'inizio dell'estate.

Nicole Minetti si mette a dare anche un voto al sex appeal di alcuni politici. Ecco le "sexy-pagelle" stilate dalla consigliera.

Voto 8 a Roberto Formigoni

Roberto Formigoni, governatore della Lombardia, ottiene il voto più alto: otto. "La giacca gialla che ogni tanto indosso in Consiglio regionale - confessa - l'ho scelta ispirandomi alle sue camicie, che sono simbolo di autoironia".

Voto 7 per Matteo Renzi

Il sindaco di Firenze Renzi, invece, si merita un sette. "Anche se ha un po' troppo l'aria del bravo ragazzo per i miei gusti. Lo vedrei meglio con un giubbotto in pelle, più rock", suggerisce.

Voto 4 per Grillo e 3 per Bersani

Bocciatura netta per il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, che si becca un sonoro quattro. "In un uomo non mi piace mai la barba incolta", spiega la Minetti. Voto negativo (tre) anche al segretario del Pd, Pierluigi Bersani. "Se dovessimo unire la folta chioma di Grillo con la flemma di Bersani - dice - non ne uscirebbe certo l'uomo più sexy del pianeta".

"Danese a Miss Italia? Invitino anche me"

Nell'intervista rilasciata al settimanale "Diva e Donna", la Minetti non parla solo di politica. L' esponente del Pdl lancia anche un appello a Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, commentando la presenza in finale di Chiara Danese, parte civile al processo Ruby contro di lei, a cui comunque fa un "in bocca al lupo".

"Mi ha colpito - sottolinea - l'attenzione che Miss Italia riserva alla partecipazione di questa ragazza che in fin dei conti dovrebbe essere una concorrente qualsiasi, come le altre, ma sui giornali le è sempre riservato grande spazio". "Spero che un concorso così importante sia super partes rispetto alla vicenda come dovrebbe essere. Anzi - afferma la Minetti - Patrizia Mirigliani per dimostrarlo davvero dovrebbe invitarmi come ospite a una delle serate".