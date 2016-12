Nichi Vendola annuncia: "Voglio sposarmi" Replica di Bindi: "No al matrimonio gay"

- Sì ai diritti alle coppie gay, no al matrimonio omosessuale. È di nuovo scontro sulle unioni tra persone dello stesso sesso all'interno del centrosinistra. Tutto parte da una dichiarazione di Nichi Vendola durante la festa del Pd a Reggio Emilia. Il leader di Sel ha detto di volersi sposare con il suo compagno. Ma Rosy Bindi ha subito replicato: "Il matrimonio omosessuale non è previsto dalla nostra Costituzione".

"La nostra Carta Costituzionale", continua la Presidente dell'assemblea nazionale del Pd, "ci dice con chiarezza che mentre è possibile riconoscere i diritti di una coppia dello stesso sesso, non è pensabile l'istituto del matrimonio. Se andiamo con questa posizione possiamo trovare una maggioranza ben più larga del recinto del centrosinistra''.

Immediata la reazione di Vendola alla platea emiliana. ''I Dico? Io non voglio stare in un acronimo. Ho 54 anni e voglio sposarmi con il mio compagno. Come persona e come cristiano voglio poter vivere una discussione vera e chiedere al mio Stato e alla mia Chiesa per quale motivo progetti d'amore non possono essere liberati da un tappo di Medio Evo che tante volte ha ferito la nostra vita''.

Secondo il leader di Sel la difficoltà nel riconoscere pieni diritti alle coppie omossessuali rende l'Italia "una repubblica che ha standard civili da repubblica islamica. Se lo dice Barack Obama, se lo dice Cameron, consentite a me di dire matrimonio gay. Voglio diritti pieni, non dimezzati".