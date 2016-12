Top ten, Zaia il governatore più amato

foto LaPresse Correlati Il risultato del 2011 08:15 - Luca Zaia è ancora il governatore più amato dai suoi concittadini. Il presidente della Regione Veneto non solo si conferma nella leadership della classifica nazionale stilata in base al gradimento dell'operato, ma accresce l'apprezzamento, arrivando al 60,2%. Secondo lo studio Monitoregione di Datamonitor, resta sul podio anche Enrico Rossi (Toscana) che però perde punteggio (-2,2%). Decimo Formigoni (Lombardia) che però perde consensi. - Luca Zaia è ancora il governatore più amato dai suoi concittadini. Il presidente della Regione Veneto non solo si conferma nella leadership della classifica nazionale stilata in base al gradimento dell'operato, ma accresce l'apprezzamento, arrivando al 60,2%. Secondo lo studio Monitoregione di Datamonitor, resta sul podio anche Enrico Rossi (Toscana) che però perde punteggio (-2,2%). Decimo Formigoni (Lombardia) che però perde consensi.

Rispetto alla Top 10 pubblicata a maggio escono, oltre al siciliano Raffaele Lombardo, la governatrice del Lazio Renata Polverini, che era in settima posizione, e Giuseppe Scopelliti, che era nono. In terza posizione si trovano ex aequo Vasco Errani (Emilia Romagna) e Stefano Caldoro (Campania), ma il primo è in fase calante (-2,8%) mentre il secondo è in ascesa (+2,2%), dopo aver scalato nel precedente trimestre 5 posizioni.



Entrano nella graduatoria anche Nichi Vendola (Puglia), settimo, Katiuscia Marini (Umbria), ottava e Roberto Cota (Piemonte), nono. Roberto Formigoni (Lombardia) mantiene il decimo posto, ma con un'emorragia di punteggio: dopo aver perso il 2,5%, cede un altro 2,6%.



L'indagine trimestrale dell'istituto di ricerca conferma il momento di difficoltà che sta vivendo la politica italiana. Dei dieci presenti in classifica nella rilevazione riferita al periodo aprile-giugno 2012, infatti, sei hanno un segno negativo più o meno importante facendo segnare un calo medio complessivo dello 0,9%.



In controtendenza, con la crescita più consistente di questa edizione, è Caldoro, salito del 2,2%; il calo maggiore (-2,8%) lo registra invece Errani. Al quinto posto Gian Mario Spacca (Marche) con il 52,9% (-0,3%). Al sesto posto con il 52,1% Renzo Tondo (Friuli Venezia Giulia), in calo dello 0,9%, seguito da Nichi Vendola, al 51,8% (+0,2%).