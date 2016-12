foto Ansa

14:10

- "La proroga al 30 novembre della sospensione delle tasse è limitata, stiamo lavorando per individuare un criterio oggettivo per spostarla oltre il giugno 2013 per chi ha subito effettivamente danni per il terremoto". Queste le parole del ministro alle Politiche agricole Antonio Catania, in visita nelle zone del sisma in Emilia. "Ci aspettavamo la delusione delle imprese per la scadenza del 30 novembre, faremo il possibile", ha aggiunto Catania.